Спад в главной экспортной отрасли Украины замедлился в конце года

Фото: сельское хозяйство (me.gov.ua)

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 12,4%. За последний месяц спад замедлился.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 15,3%, хозяйства населения - на 6,7%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 14,8%, в животноводстве - на 2,5%.

Как сообщало РБК-Украина, в 2020 году в 2020 году зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн. Таким образом, урожай зерновых в 2020 году стал самым низким за последние три года. По официальным данным Госстата, урожай зерновых составил: в 2017 году: 61,917 млн тонн, в 2018 году - 70,057 млн тонн, в 2019 году - 75,143 млн тонн.

Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).