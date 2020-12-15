Урожай зерна в Украине стал самым низким за последние три года

Фото: экспорт зерна (me.gov.ua)

По сравнению с прошлым годом зерновых собрано на 10 млн тонн меньше

По состоянию на 14 декабря в Украине собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Как отмечается в сообщении, украинские сельхозпроизводители уже завершили проведение осенних полевых работ.

В разрезе культур собрано:

пшеницы - 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га;

ячменя - 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га;

гороха - 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га;

кукурузы - 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га;

гречки - 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га;

проса - 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га;

сахарной свеклы - 9,2 млн тонн с площади 216 тыс. га;

подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га;

сои - 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га;

рапса - 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га.

Таким образом урожай зерновых в 2020 году стал самым низким за последние три года. По официальным данным Госстата, урожай зерновых составил: в 2017 году: 61,917 млн тонн, в 2018 году - 70,057 млн тонн, в 2019 году - 75,143 млн тонн.

Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.