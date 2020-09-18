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Спад в главной экспортной отрасли Украины замедлился до 10%

Киев, Пятница 18 сентября 2020 15:10
Спад в главной экспортной отрасли Украины замедлился до 10%
Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)
Автор: Александр Белоус

В августе показатели в сельском хозяйстве немного улучшились

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упало на 9,8%. После резкого спада наблюдается некоторое восстановление.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Спад в главной экспортной отрасли Украины замедлился до 10%

ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 14,3%, хозяйства населения - на 3,7%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 12,9%, в животноводстве - на 2,2%.

Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогнозируемое производство зерновых урожая 2020 года с 72,1 млн тонн до 70 млн тонн.

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