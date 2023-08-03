SpaceX здійснила перший запуск супутника в серпні: відео операції

Запуск було здійснено у Флориді на мисі Канаверал.

Як відзначає Teslarati, супутник Galaxy 37/Horizons-4 планували запустити на ракеті Ariane 6, однак через регулярні затримки в виробництві - замовник звернувся за допомогою до SpaceX.

Згідно з даними компанії, супутник має два корисні вантажі на борту, які забезпечать розширену пропускну здатність для клієнтів північноамериканських телевізійних ЗМІ.

Варто також додати, що для компанії Маска це став перший запуск в серпні. SpaceX готує цього місяця здійснити щонайменше вісім запусків.