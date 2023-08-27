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SpaceX здійснила черговий запуск супутників Starlink: відео операції

Неділя 27 серпня 2023 09:51
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SpaceX здійснила черговий запуск супутників Starlink: відео операції Фото: SpaceX здійснила черговий запуск супутників Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Як пише пресслужба, ракета-носій Falcon 9 із 22 супутниками здійснила запуск із 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія здійснив вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions, яка розташована в Атлантиці. Супутники, зі свого боку, були успішно розгорнуті.

Як відзначив астрофізик Джонатан Макдавел, сьогодні кількість запущених SpaceX супутників Starlink перевищила 5000.

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.

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