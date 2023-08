SpaceX здійснила черговий запуск супутників Starlink: відео операції

Як пише пресслужба, ракета-носій Falcon 9 із 22 супутниками здійснила запуск із 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія здійснив вертикальну посадку на морську платформу-дрон Just Read the Instructions, яка розташована в Атлантиці. Супутники, зі свого боку, були успішно розгорнуті.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/7AXYbB63Vw