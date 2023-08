SpaceX осуществила очередной запуск спутников Starlink: видео операции

Как пишет пресс-служба, ракета-носитель Falcon 9 с 22 спутниками совершила запуск с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая расположена в Атлантике. Спутники, в свою очередь, были успешно развернуты.

Falcon 9's first stage has landed on Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/7AXYbB63Vw — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2023