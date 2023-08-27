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SpaceX осуществила очередной запуск спутников Starlink: видео операции

Воскресенье 27 августа 2023 09:51
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SpaceX осуществила очередной запуск спутников Starlink: видео операции Фото: SpaceX совершила очередной запуск спутников Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту новую партию из 22 интернет-спутников Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Как пишет пресс-служба, ракета-носитель Falcon 9 с 22 спутниками совершила запуск с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая расположена в Атлантике. Спутники, в свою очередь, были успешно развернуты.

Как отметил астрофизик Джонатан Макдавелл, сегодня количество запущенных SpaceX спутников Starlink превысило 5000.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018 году. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.

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