SpaceX собирает гигантскую ракету Starship: полет может состояться уже в феврале

"У нас есть реальные шансы на конец февраля. Попытка запуска в марте выглядит очень вероятной", - заявил гендиректор SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

Запуск состоится из базы компании Starbase в Южном Техасе. Эта знаковая миссия, очевидно, будет включать в себя прототип Super Heavy под названием Booster 7 и корабль Ship 24 Starship.

Starship состоит из огромного ускорителя первой ступени под названием Super Heavy и верхней ступени высотой 165 футов (50 метров), известного как Starship, оба из которых предназначены для полного повторного использования.

SpaceX had four rockets on four pads and 2 Dragons on orbit today—as CRS-26 Dragon departed the @space_station with Crew-5 Dragon still attached to orbiting lab, Falcon Heavy rolled out of hangar, 2 Falcon 9's readied for laun and Ship 24 был выброшен на Booster 7 pic.twitter.com/hJOcOVjRf7