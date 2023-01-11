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SpaceX собирает гигантскую ракету Starship: полет может состояться уже в феврале

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США, Среда 11 января 2023 20:43
SpaceX собирает гигантскую ракету Starship: полет может состояться уже в феврале Фото: SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету программы Starship (flickr.com/polarisprogramphotos)
Автор: Карина Левицкая

SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету программы Starship, который может стартовать уже в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX.

"У нас есть реальные шансы на конец февраля. Попытка запуска в марте выглядит очень вероятной", - заявил гендиректор SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

Запуск состоится из базы компании Starbase в Южном Техасе. Эта знаковая миссия, очевидно, будет включать в себя прототип Super Heavy под названием Booster 7 и корабль Ship 24 Starship.

Starship состоит из огромного ускорителя первой ступени под названием Super Heavy и верхней ступени высотой 165 футов (50 метров), известного как Starship, оба из которых предназначены для полного повторного использования.

В перспективе Starship будет перевозить людей и грузы на Луну и Марс.

Ранее орбитальный полет уже неоднократно откладывался, в основном из-за проблем с получением лицензии на запуск от Федерального управления гражданской авиации США. Только на экологическую экспертизу у компании ушло несколько месяцев.

Напомним, во время презентации Starship Илон Маск показал, как будет происходить колонизация Марса.

Напомним, в интервью ученому Маск предложил политическую систему для первых поселенцев на Марсе.

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