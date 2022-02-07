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SpaceX показала захватывающее видео запуска ракеты Falcon 9

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Понедельник 07 февраля 2022 17:10
SpaceX показала захватывающее видео запуска ракеты Falcon 9 Фото: ракета-носитель Falcon 9 (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, поделилась кадрами запуска ракеты-носителя Falcon 9. На видео можно увидеть отделение первой ступени во время выполнения последней миссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал SpaceX.

1 февраля компания Маска отправила на орбиту итальянский спутник дистанционного зондирования COSMO-SkyMed.

Во время успешного запуска ракеты Falcon 9, через некоторое время полета, а именно после запуска двигателя Merlin - происходит отделение обтекателей полезной нагрузки и самих ступеней.

В этот же раз, первая ступень приземлилась не на платформу, расположенную в океане, а на землю.

Чем особенна Falcon 9?

Многоразовая ракета средней грузоподъемности, способная запускать в космос груз весом до 22,8 тонны.

Во время запуска Falcon 9 способна разогнаться до скорости 5000 км/ч, после чего двигатель первой ступени отключается и она отделяется от второй. После этого он снова включает его и возвращается на платформу.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX готовится к новой презентации по сверхтяжелой ракете Starship уже 10 февраля. Первый орбитальный полет ракеты запланирован уже в этом марте.

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