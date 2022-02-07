SpaceX показала захватывающее видео запуска ракеты Falcon 9
Компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, поделилась кадрами запуска ракеты-носителя Falcon 9. На видео можно увидеть отделение первой ступени во время выполнения последней миссии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал SpaceX.
1 февраля компания Маска отправила на орбиту итальянский спутник дистанционного зондирования COSMO-SkyMed.
Во время успешного запуска ракеты Falcon 9, через некоторое время полета, а именно после запуска двигателя Merlin - происходит отделение обтекателей полезной нагрузки и самих ступеней.
More photos of Falcon 9's launch of the NROL-87 mission and first stage landing pic.twitter.com/IqbOW8N4cz— SpaceX (@SpaceX) February 3, 2022
В этот же раз, первая ступень приземлилась не на платформу, расположенную в океане, а на землю.
Чем особенна Falcon 9?
Многоразовая ракета средней грузоподъемности, способная запускать в космос груз весом до 22,8 тонны.
Во время запуска Falcon 9 способна разогнаться до скорости 5000 км/ч, после чего двигатель первой ступени отключается и она отделяется от второй. После этого он снова включает его и возвращается на платформу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX готовится к новой презентации по сверхтяжелой ракете Starship уже 10 февраля. Первый орбитальный полет ракеты запланирован уже в этом марте.