SpaceX показала захватывающее видео запуска ракеты Falcon 9

Компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, поделилась кадрами запуска ракеты-носителя Falcon 9. На видео можно увидеть отделение первой ступени во время выполнения последней миссии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Youtube -канал SpaceX.

1 февраля компания Маска отправила на орбиту итальянский спутник дистанционного зондирования COSMO-SkyMed.

Во время успешного запуска ракеты Falcon 9, через некоторое время полета, а именно после запуска двигателя Merlin - происходит отделение обтекателей полезной нагрузки и самих ступеней.

More photos of Falcon 9's launch of the NROL-87 mission and first stage landing pic.twitter.com/IqbOW8N4cz — SpaceX (@SpaceX) February 3, 2022

В этот же раз, первая ступень приземлилась не на платформу, расположенную в океане, а на землю.

Чем особенна Falcon 9?

Многоразовая ракета средней грузоподъемности, способная запускать в космос груз весом до 22,8 тонны.

Во время запуска Falcon 9 способна разогнаться до скорости 5000 км/ч, после чего двигатель первой ступени отключается и она отделяется от второй. После этого он снова включает его и возвращается на платформу.