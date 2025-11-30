SpaceX запустила польські супутники подвійного призначення з Каліфорнії

З космічної бази Ванденберг у Каліфорнії успішно запустили ракету Falcon 9 із польськими супутниками подвійного призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.
На борту місії перебувають 140 вантажів, серед яких п’ять польських супутників: MikroSAR від польсько-фінської компанії ICEYE, сузір’я з трьох супутників PIAST та наносупутник компанії SatRev із Вроцлава.
Супутник MikroSAR використовує технологію синтетичної апертури, що дозволяє вести моніторинг поверхні Землі за допомогою радарів. Система забезпечує постійне спостереження за стратегічними об’єктами, включно з військовою, транспортною та енергетичною інфраструктурою, Балтійським морем та державними кордонами.
У разі війни супутник може використовуватися для розвідки, відстеження переміщень військ, виявлення прихованої техніки та оцінки руйнувань.
Створення супутника стало результатом угоди, підписаної у травні між Міністерством національної оборони Польщі, консорціумом ICEYE та Військовими закладами зв’язку №1.
Нагадаємо, ракета Starship від компанії SpaceX уперше вийшла в космос і розгорнула супутники після року невдалих запусків та вибухів.
Розрекламована як найбільша і найпотужніша ракета в історії, Starship є ключовим елементом планів компанії з виведення великих партій супутників Starlink на орбіту Землі, а також доправлення людей на Місяць і на Марс у майбутньому.
Як ми повідомляли. OpenAI завершила угоду, яка оцінює компанію в 500 млрд доларів. Це дає їй змогу обійти SpaceX Ілона Маска і стати найдорожчою приватною компанією у світі.