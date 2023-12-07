SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників Starlink: відео операції

Повне відео операції

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з космодрому у штаті Флорида о 07:07 годині за київським часом.

Відео запуску ракети

Перший ступінь повернувся на Землю для вертикальної посадки приблизно через 8 хвилин, о 07:16 й приземлився на безпілотний корабель SpaceX під назвою Just Read the Instructions. Корабель був розташований в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Приземлення першого ступеня

Що таке Starlink?

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить SpaceX. Робота над проєктом розпочалась у 2015 році, а перший тестовий прототип вивели на орбіту у 2018 році.