SpaceX запустила на орбиту новую партию спутников Starlink: видео операции

Полное видео операции

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в штате Флорида в 07:07 по киевскому времени.

Видео запуска ракеты

Первая ступень вернулась на Землю для вертикальной посадки примерно через 8 минут, в 07:16 и приземлилась на беспилотный корабль SpaceX под названием Just Read the Instructions. Корабль расположен в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Falcon 9's first stage has landed on Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/VG7Vbkzhes — SpaceX (@SpaceX) December 7, 2023