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SpaceX запустила новую партию спутников. Ракета снова успешно приземлилась

Новина українською → США, Воскресенье 14 марта 2021 12:13
SpaceX запустила новую партию спутников. Ракета снова успешно приземлилась Фото: ракета "Falcon 9" во время запуска (SpaceX)
Автор: Андрей Василюк

Американская компания SpaceX запустила 60 спутников ракетой Falcon 9 в рамках развертывания проекта спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщает SpaceX в своем Twitter.

Запуск состоялся, как и планировалось, около 12:00 по киевскому времени. SpaceX обнародовала видео момента запуска.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" (Of Course I Still Love You"), завершив девятый полет этого ускорителя", - говорится в сообщении SpaceX.

Отметим, ранее стало известно о том, что SpaceX намерена подключить к спутниковому интернету Starlink большие транспортные средства - от грузовиков до самолетов и кораблей.

Напомним, в начале марта компания Илона Маска провела очередные испытания прототипа космического корабля Starship для полетов на Луну и Марс. В конце испытаний корабль, казалось бы, совершил успешную посадку, но через несколько минут взорвался. По словам Маска, это произошло из-за того, что двигателю не хватило скорости, что привело к разрушению опор при посадке.

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