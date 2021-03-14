SpaceX запустила новую партию спутников. Ракета снова успешно приземлилась

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу "Конечно, я все еще люблю тебя" (Of Course I Still Love You"), завершив девятый полет этого ускорителя", - говорится в сообщении SpaceX.

Запуск состоялся, как и планировалось, около 12:00 по киевскому времени. SpaceX обнародовала видео момента запуска.

Отметим, ранее стало известно о том, что SpaceX намерена подключить к спутниковому интернету Starlink большие транспортные средства - от грузовиков до самолетов и кораблей.

Напомним, в начале марта компания Илона Маска провела очередные испытания прототипа космического корабля Starship для полетов на Луну и Марс. В конце испытаний корабль, казалось бы, совершил успешную посадку, но через несколько минут взорвался. По словам Маска, это произошло из-за того, что двигателю не хватило скорости, что привело к разрушению опор при посадке.