SpaceX запустила нову партію супутників. Ракета знову успішно приземлилася

Запуск відбувся, як і планувалося, близько 12:00 за київським часом. SpaceX оприлюднила відео моменту запуску.

"Перша ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу "Звичайно, я все ще тебе люблю" ("Of Course I Still Love You"), завершивши дев'ятий політ цього прискорювача", - йдеться в повідомленні SpaceX.