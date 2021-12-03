SpaceX отправила в космос еще полсотни спутников Starlink: видео запуска ракеты

Запуск ракеты состоялся в 01:12 за киевским временем с космодрома, расположенного в штате Флорида.

Каждый из спутников BlackSky Global весит около 55 килограммов. Их будут использовать для наблюдения за Землей.

Всего SpaceX вывела на орбиту около 1,9 тысячи минисупутников Starlink. В текущем году было запущено почти 900 аппаратов.

В то же время компания получила разрешение на запуск еще 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink, который заключается в разработке высокопроизводительной платформы. Она в будущем обеспечит самые отдаленные точки мира широкополосным интернетом.