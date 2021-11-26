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SpaceX переносит сроки подключения абонентов к Starlink: что произошло

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Пятница 26 ноября 2021 18:07
SpaceX переносит сроки подключения абонентов к Starlink: что произошло Фото: SpaceX переносит сроки подключения абонентов к Starlink (starlink.com)
Автор: Сергей Пышкин

SpaceX начала сообщать клиентам, оформившим предварительное подключение к Starlink - о переносе доставки абонентского оборудования на следующий год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PCmag.

Согласно официальному сообщению компании, SpaceX вынуждена отложить доставку оборудования из-за задержки в поставках чипов, которая повлияла на производственные возможности.

В то же время большинство клиентов отмечает, что именно 2022 год указан как новая дата, хотя ранее все было согласовано на середину-конец 2021 года.

SpaceX, со своей стороны, пока не имеет возможности резко увеличить количество абонементов, поскольку технология зависит от того, сколько спутников Starlink находятся на орбите. На данный момент их насчитывается уже более 1,8 тысячи.

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