SpaceX отправила в космос еще полсотни спутников Starlink: видео запуска ракеты

Американская компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, провела успешный запуск ракеты Falcon 9. В рамках этой операции, она вывела на орбиту еще 48 спутников проекта Starlink и 2 спутника BlackSky Global.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Запуск ракеты состоялся в 01:12 за киевским временем с космодрома, расположенного в штате Флорида.

Каждый из спутников BlackSky Global весит около 55 килограммов. Их будут использовать для наблюдения за Землей.

Всего SpaceX вывела на орбиту около 1,9 тысячи минисупутников Starlink. В текущем году было запущено почти 900 аппаратов.

В то же время компания получила разрешение на запуск еще 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink, который заключается в разработке высокопроизводительной платформы. Она в будущем обеспечит самые отдаленные точки мира широкополосным интернетом.