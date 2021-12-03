SpaceX відправила у космос ще півсотні супутників Starlink: відео запуску ракети

Американська компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, провела успішний запуск ракети Falcon 9. В рамках цієї операції, вона вивела на орбіту ще 48 супутників проєкту Starlink й 2 супутники BlackSky Global.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск ракети відбувся о 01:12 за київським часом з космодрому, що розташований у штаті Флорида.

Кожен із супутників BlackSky Global важить близько 55 кілограмів. Їх використовуватимуть для спостереження за Землею.

Загалом SpaceX вивела на орбіту близько 1,9 тисячі мінісупутників Starlink. В поточному році було запущено майже 900 апаратів.

Водночас компанія отримала дозвіл на запуск ще 30 тисячі супутників в рамках проєкту Starlink, який полягає у розробці високопродуктивної платформи. Вона в майбутньому забезпечить найвіддаленіші точки світу широкосмуговим інтернетом.