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SpaceX відправила у космос ще півсотні супутників Starlink: відео запуску ракети

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П'ятниця 03 грудня 2021 17:53
SpaceX відправила у космос ще півсотні супутників Starlink: відео запуску ракети Фото: SpaceX запустила у космос ще півсотні супутників Starlink (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, провела успішний запуск ракети Falcon 9. В рамках цієї операції, вона вивела на орбіту ще 48 супутників проєкту Starlink й 2 супутники BlackSky Global.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск ракети відбувся о 01:12 за київським часом з космодрому, що розташований у штаті Флорида.

Кожен із супутників BlackSky Global важить близько 55 кілограмів. Їх використовуватимуть для спостереження за Землею.

Загалом SpaceX вивела на орбіту близько 1,9 тисячі мінісупутників Starlink. В поточному році було запущено майже 900 апаратів.

Водночас компанія отримала дозвіл на запуск ще 30 тисячі супутників в рамках проєкту Starlink, який полягає у розробці високопродуктивної платформи. Вона в майбутньому забезпечить найвіддаленіші точки світу широкосмуговим інтернетом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX довелося змістити з орбіти свої супутники Starlink через загрозу зіткнення з космічним сміттям.

Також компанія була змушена перенести терміни підключення абонентів до Starlink на наступний рік.

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