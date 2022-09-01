SpaceX заключила договор на дополнительные миссии NASA на МКС

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, подписала с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) еще один договор. Он предполагает запуск еще пяти миссий с астронавтами на МКС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.