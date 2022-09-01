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SpaceX заключила договор на дополнительные миссии NASA на МКС

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Четверг 01 сентября 2022 14:50
SpaceX заключила договор на дополнительные миссии NASA на МКС Фото: SpaceX заключила договор на дополнительные миссии NASA на МКС (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, подписала с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) еще один договор. Он предполагает запуск еще пяти миссий с астронавтами на МКС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Стоимость контракта составляет 1,4 млрд долларов.

Соглашение предусматривает применение корабля SpaceX Crew Dragon, а также ракеты-носителя Falcon 9. Также соглашение обеспечит бесперебойный доступ США к МКС до 2030 года.

В то же время договоры будут охватывать миссии от Crew-10 до Crew-14, что составляет около 20 мест на корабле.

Вероятно SpaceX запустит миссию Crew-5 уже в начале октября.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что американское космическое агентство планирует запустить к Красной планете еще два минивертолета.

Также недавно SpaceX выиграла суд и получила право на запуск почти 3000 спутников для сети Starlink.

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