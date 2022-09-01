SpaceX уклала договір на додаткові місії NASA на МКС

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, підписала з Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) ще один договір. Він передбачає запуск ще п’яти місій з астронавтами на МКС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.com.

Ймовірно SpaceX запустить місію Crew-5 вже на початку жовтня.

Водночас договорів охоплюватиме місії від Crew-10 до Crew-14, що становить близько 20 місць на кораблі.

Угода передбачає застосування корабля SpaceX Crew Dragon, а також ракети-носія Falcon 9. Також угода забезпечить безперебійний доступ США до МКС до 2030 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що американське космічне агентство планує запустити до Червоної планети ще два мінівертольоти.

Також нещодавно SpaceX виграла суд і отримала право на запуск майже 3000 супутників для мережі Starlink.

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