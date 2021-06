SpaceX вывела на орбиту спутник SiriusXM-8. Это 18 миссия с начала года

Ракета стартовала сегодня утром с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

После выведения спутника на орбиту первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю и совершила посадку на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Эту первую ступень несколькими днями ранее уже применяли для отправки в космос корабля Dragon. Повторное применение первой ступени ракеты Falcon 9 помогает уменьшить стоимость запуска почти на 20 млн долларов.

Аппарат SXM-8 является вторым из двух первоначально запланированных спутников, которые заменят устаревшие спутники XM-3 и XM-4, запущенные в 2005 и 2006 годах соответственно ракетами Zenit 3. SXM-8 принадлежит и управляется компанией SiriusXM как часть их спутникового созвездия большой мощности.