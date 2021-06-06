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SpaceX вывела на орбиту спутник SiriusXM-8. Это 18 миссия с начала года

Автор: Дмитрий Левицкий

Компания SpaceX американского изобретателя Илона Маска произвела успешный запуск ракетоносителя Falcon 9 в рамках 18 космической миссии с начала этого года. Ракета вывела на орбиту Земли спутник SiriusXM-8 (SXM-8).

Об этом компания сообщила на странице в Twitter.

Ракета стартовала сегодня утром с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

После выведения спутника на орбиту первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю и совершила посадку на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Эту первую ступень несколькими днями ранее уже применяли для отправки в космос корабля Dragon. Повторное применение первой ступени ракеты Falcon 9 помогает уменьшить стоимость запуска почти на 20 млн долларов.

Аппарат SXM-8 является вторым из двух первоначально запланированных спутников, которые заменят устаревшие спутники XM-3 и XM-4, запущенные в 2005 и 2006 годах соответственно ракетами Zenit 3. SXM-8 принадлежит и управляется компанией SiriusXM как часть их спутникового созвездия большой мощности.

Напомним, 3 июня компания SpaceX отправила на Международную космическую станцию грузовой корабль Dragon с полезной нагрузкой.

Как писало РБК-Украина, стыковка корабля Dragon с МКС состоялась днем 5 июня.

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