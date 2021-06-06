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SpaceX вивела на орбіту супутник SiriusXM-8. Це 18 місія з початку року

Автор: Дмитро Левицький

Компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

Про це компанія повідомила на сторінці у Twitter.

Ракета стартувала сьогодні вранці з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Після виведення супутника на орбіту перший ступінь ракети Falcon 9 повернувся на Землю та здійснив посадку на плавучу платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантичному океані.

Цей перший ступінь декількома днями раніше вже застосовували для відправки в космос корабля Dragon. Повторне застосування першого ступеня ракети Falcon 9 допомагає зменшити вартість запуску майже на 20 млн доларів.

Апарат SXM-8 є другим із двох спочатку запланованих супутників, які замінять застарілі супутники XM-3 та XM-4, запущені у 2005 та 2006 роках відповідно ракетами Zenit 3. SXM-8 належить і управляється компанією SiriusXM як частина їх супутникового сузір'я великої потужності.

Нагадаємо, 3 червня компанія SpaceX відправила до Міжнародної космічної станції вантажний корабель Dragon з корисним навантаженням.

Як писало РБК-Україна, стикування корабля Dragon з МКС відбулося вдень 5 червня.

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