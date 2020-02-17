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SpaceX вивів на орбіту ще 60 супутників Starlink для глобального інтернету

Новини » Hi-tech     17.02.2020 - 19:16
SpaceX вивів на орбіту ще 60 супутників Starlink для глобального інтернету
Ілюстративне фото (twitter.com/spacex)

Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида

Аерокосмічна компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, які мають створити глобальну мережу інтернету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.

Як зазначається, 17 лютого SpaceX запустила на орбіту ще одну партію з 60 супутників Starlink.

"SpaceX успішно запустила на орбіту ще одну партію з 60 супутників Starlink, 17 лютого", - йдеться у повідомленні.

Запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Супутники у космос вивела ракета-носій Falcon 9. Це вже п’ята місія з виводу супутників Starlink у космос. Їхня загальна кількість на орбіті тепер складає 300 штук.

Загалом SpaceX планує у найближчій перспективі вивести на орбіту 12 тис. супутників Starlink. Однак зазначається, що в майбутньому їх може стати більше.

Нагадаємо, 29 січня компанія SpaceX провела запуск на орбіту ракети-носія Falcon 9 для забезпечення глобального інтернету. Перша ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснила посадку на платформу Of Course I Still Love You, яка знаходиться в Атлантичному океані в 600 км від берегів Флориди.

Крім того, раніше SpaceX двічі переносила запуск ракети Falcon 9. Спершу запуск планувався на 24 січня, а після 27 січня. Причиною відстрочки запуску стали несприятливі погодні умови.

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