SpaceX отложила запуск новой партии спутников для глобального интернета

Иллюстративное фото (twitter.com/spacex)

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками запланирован на 27 января

Компания SpaceX перенесла запланированный на 24 января запуск на орбиту ракеты-носителя Falcon 9 c 60 спутниками глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Причиной отсрочки запуска стали неблагоприятные погодные условия.

"Сейчас в качестве даты запуска спутников Starlink намечен понедельник, 27 января", - говорится в сообщении.

Отметим, что сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите 12 тысяч мини-спутников (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать жителей Земли широкополосным доступом

На начальном этапе SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для жителей юга США к концу 2020 года.

Напомним, 6 января SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 спутников Starlink в рамках проекта по созданию системы глобального интернета. Это был третий запуск спутников на орбиту в рамках проекта.

Ранее во время испытаний SpaceX ракеты для полетов на Марс произошел взрыв. Целью было выявление максимально допустимого уровня давления в системах. В результате взрыва от ракеты отделились некоторые элементы конструкции, хотя сам корабль полностью не был разрушен.