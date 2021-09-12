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SpaceX выведет на орбиту новую группу спутников Starlink: известна дата запуска ракеты

Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, готовится к следующему запуску ракеты Falcon 9. Уже завтра на орбиту выведут еще 51 спутник сети Starlink.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта SpaceX.

Отметим, что это будет 31 запуск ракеты в рамках строительства глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

"SpaceX планирует осуществить запуск Falcon 9 с 51-м спутником Starlink из комплекса 4Е с базы космических сил в Ванденберге в Калифорнии", - пишет пресс-служба.

После запуска ракеты и вывода спутников, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 должна будет приземлиться на плавучую платформу "Of Course I Still Love You", что расположена в Тихом океане.

Операция начнется в 17:55 по киевскому времени.

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SpaceXСоединенные Штаты Америки