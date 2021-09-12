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SpaceX виведе на орбіту нову групу супутників Starlink: відома дата запуску ракети

Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, що належить підприємцю Ілону Маску, готується до наступного запуску ракети Falcon 9. Вже завтра на орбіту виведуть ще 51 супутник мережі Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Twitter-акаунту SpaceX.

Відзначимо, що це буде 31 запуск ракети в рамках будування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

"SpaceX планує здійснити запуск Falcon 9 із 51-м супутником Starlink з комплексу 4Е з бази Космічних сил у Ванденбергу в Каліфорнії", - пише пресслужба.

Після запуску ракети й виведення супутників, перший ступінь ракети-носія Falcon 9 повинен буде приземлитися на плавучу платформу "Of Course I Still Love You", що розташована у Тихому океані.

Операція розпочнеться о 17:55 за київським часом.

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