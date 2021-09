SpaceX виведе на орбіту нову групу супутників Starlink: відома дата запуску ракети

Відзначимо, що це буде 31 запуск ракети в рамках будування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

"SpaceX планує здійснити запуск Falcon 9 із 51-м супутником Starlink з комплексу 4Е з бази Космічних сил у Ванденбергу в Каліфорнії", - пише пресслужба.



Після запуску ракети й виведення супутників, перший ступінь ракети-носія Falcon 9 повинен буде приземлитися на плавучу платформу "Of Course I Still Love You", що розташована у Тихому океані.

Операція розпочнеться о 17:55 за київським часом.