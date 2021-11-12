SpaceX выведет на орбиту более 50 спутников в эту субботу

Запуск состоится на территории площадки SLC-40 космических сил США, расположенной на мысе Канаверал. На момент запуска во Флориде будет еще утро.

Прямую трансляцию начнут за 15 минут до начала операции.

После запуска ракеты - отсоединение спутников Starlink запланировано на 15 минуте 31 секунде полета.

Миссия Starlink состоит в строительстве глобальной сети интернет-покрытия.

Уже в эту субботу состоится 32 запуск спутников.