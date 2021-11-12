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SpaceX выведет на орбиту более 50 спутников в эту субботу

Автор: Сергей Пышкин

Уже в эту субботу компания SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, запустит на орбиту еще 53 спутника Starlink. Запуск ракеты запланирован на 14:41 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX.

Запуск состоится на территории площадки SLC-40 космических сил США, расположенной на мысе Канаверал. На момент запуска во Флориде будет еще утро.

Прямую трансляцию начнут за 15 минут до начала операции.

После запуска ракеты - отсоединение спутников Starlink запланировано на 15 минуте 31 секунде полета.

Миссия Starlink состоит в строительстве глобальной сети интернет-покрытия.

Уже в эту субботу состоится 32 запуск спутников.

Напомним, что РБК-Украина рассказывала о последнем запуске спутников Starlink на орбиту, состоявшемся в сентябре текущего года.

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SpaceX