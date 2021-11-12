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SpaceX виведе на орбіту більше 50 супутників цієї суботи

Автор: Сергій Пишкін

Вже цієї суботи компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, запустить на орбіту ще 53 супутники Starlink. Запуск ракети запланований на 14:41 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Запуск відбудеться на території майданчику SLC-40 космічних сил США, що розташований на мисі Канаверал. На момент запуску у Флориді буде ще ранок.

Пряму трансляцію розпочнуть за 15 хвилин до початку операції.

Після запуску ракети - від’єднання супутників Starlink заплановано на 15 хвилині 31 секунді польоту.

Місія Starlink полягає в будівництві глобальної мережі інтернет-покриття.

Вже цієї суботи відбудеться 32 запуск супутників.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про останній запуск супутників Starlink на орбіту, який відбувся що вересні поточного року.

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SpaceX