SpaceX впервые запустила в космос ракету с людьми

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила корабль с астронавтами на околоземную орбиту. Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США).

Запуск корабля транслировало NASA.

Корабль CrewDragon доставит на Международную космическую станцию опытных американских астронавтов: 49-летнего Боба Бенкена и 53-летнего Дугласа Херли. Стыковка корабля с МКС состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:30 по киевскому времени.

Трансляция полета и стыковки корабля с МКС будет вестись непрерывно.

Впервые с 2011 года США доставляет своих астронавтов на околоземную орбиту без помощи российских "Союзов".

Так, SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая осуществила запуск космического корабля с людьми на борту, до этого корабли компании Илона Маска были беспилотными и доставляли на МКС различные грузы. Если операция по доставке людей на МКС пройдет успешно, NASA и в дальнейшем будет сотрудничать со SpaceX.

Запуск корабля Crew Dragon на околоземную орбиту сначала должен был состояться 27 мая, но из-за плохих погодных условий его перенесли.

Сегодня утром американские военные сообщали, что погодные условия снова могут помешать полету космического корабля с вероятностью в 50%.