SpaceX вивела на орбіту супутники військової системи відстеження ракет

Американська аерокосмічна компанія SpaceX здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 та вивела на орбіту 10 військових супутників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на SpaceNews.
Виведення супутників на низьку навколоземну орбіту стало першим запуском нової військової системи зв’язку та відстеження ракет, яка була створена Агенція космічного розвитку.
SpaceX планувала здійснити місію ще 30 березня, однак запуск було перервано за декілька секунд до запуску ракети. Пізніше було повідомлено про технічні причини скасування операції.
Загалом було запущено в космос 10 із 28 військових супутників.
Ракета Falcon 9 стартувала із каліфорнійської бази космічних сил Ванденберг, а перший ступінь згодом успішно приземлився на Землю.
Терміни розгортання місії Tranche 0 наразі не розголошуються.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Маска нещодавно здійснила черговий запуск ракети Falcon 9 з супутниками Starlink.
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