SpaceX вивела на орбіту супутник зв'язку: відео запуску ракети

Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту іспанський супутник зв'язку Amazonas Nexus від компанії Hispasat.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.
Запуск ракети Falcon 9 було здійснено з 40-го стартового комплексу на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді.
Під час операції багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно приземлився на автономний безпілотний корабель Just Read the Instructions.
Геостаціонарний супутник, який розробила компанія Thales Alenia Space, призначений для надання послуг зв'язку на обох американських континентах і в Атлантиці, зокрема для повітряних і морських суден.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно компанія Маска здійснила черговий запуск супутників системи Starlink у космос.
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