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SpaceX вывела на орбиту спутник связи: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту спутник связи (wikimedia by SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту испанский спутник связи Amazonas Nexus от компании Hispasat.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Запуск ракеты Falcon 9 был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Во время операции многократная степень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на автономный беспилотный корабль Just Read the Instructions.

Геостационарный спутник, разработанный компанией Thales Alenia Space, предназначен для предоставления услуг связи на обоих американских континентах и в Атлантике, в том числе для воздушных и морских судов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно компания Маска совершила очередной запуск спутников системы Starlink в космос.

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