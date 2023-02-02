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SpaceX вивела на орбіту ще більше 50 супутників Starlink: відео

Фото: SpaceX вивела на орбіту ще більше 50 супутників Starlink (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX здійснила черговий запуск супутників системи Starlink у космос. Цього ж разу вивела на навколоземну орбіту ще 53 одиниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск ракети-носія Falcon 9 було здійснено 09:43 за Києвом зі стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді.

Вже через годину після початку операції перший багаторазовий ступінь ракети-носія приземлився на безпілотний корабель Just Read the Instructions.

Наразі на орбіті знаходяться більше 3,8 тисячі супутників Starlink. Частина з них вийшла з ладу, однак більше 3,5 тисячі апаратів продовжують роботу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише нещодавно SpaceX вивела на навколоземну орбіту ще 49 супутників системи Starlink. Також нещодавно компанія запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників.

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