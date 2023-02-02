SpaceX вывела на орбиту еще более 50 спутников Starlink: видео

Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX совершила очередной запуск спутников системы Starlink в космос. На этот раз вывела на околоземную орбиту еще 53 единицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

В настоящее время на орбите находятся более 3,8 тысяч спутников Starlink. Часть из них вышла из строя, однако более 3,5 тысяч аппаратов продолжают работу.

Уже через час после начала операции первая многократная степень ракеты-носителя приземлилась на беспилотный корабль Just Read the Instructions.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 09:43 по Киеву из стартового комплекса на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что только недавно SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 49 спутников в системе Starlink. Также недавно компания запустила рекордное для Falcon 9 количество спутников.

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