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SpaceX вивела на орбіту першу партію супутників Starlink нового покоління

Фото: SpaceX вивела на орбіту першу партію супутників Starlink нового поколения (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX відправила у космос першу партію з 54 супутників Starlink нового покоління.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX в Twitter.

Як пише Space, ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту першу партію супутників Gen2 о 11:34 за київським часом із космодрому в американському штаті Флорида.

Нові супутники більш потужніші, ніж попереднє покоління Starlink, яке сьогодні працюють на орбіті.

"Згідно з нашою новою ліцензією, ми тепер можемо виводити супутники на нові орбіти, які додадуть ще більше пропускної здатності мережі. В кінцевому підсумку, це дозволить нам додати більше клієнтів і забезпечити більш швидке обслуговування, особливо в районах, які в даний час перевантажені підпискою", - сказав Джессі Андерсон, менеджер з виробництва та інжинірингу SpaceX

Фото: SpaceX вивела на орбіту першу партію супутників Starlink нового покоління (twitter.com/SpaceX)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що найближчими місяцями в Україну будуть відправлені ще понад 10 тисяч терміналів Starlink.

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