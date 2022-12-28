Как пишет Space, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первую партию спутников Gen2 в 11:34 по киевскому времени с космодрома в американском штате Флорида.

Новые спутники более мощные, чем предыдущее поколение Starlink, которое сегодня работает на орбите.

"По нашей новой лицензии, мы теперь можем выводить спутники на новые орбиты, которые добавят еще больше пропускной способности сети. В конечном итоге это позволит нам добавить больше клиентов и обеспечить более быстрое обслуживание, особенно в районах, которые в настоящее время перегружены подпиской", - сказал Джесси Андерсон, менеджер по производству и инжинирингу SpaceX

Фото: SpaceX вывела на орбиту первую партию спутников Starlink нового поколения (twitter.com/SpaceX)