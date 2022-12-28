RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

SpaceX вывела на орбиту первую партию спутников Starlink нового поколения

Фото: SpaceX вывела на орбиту первую партию спутников Starlink нового поколения (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX отправила в космос первую партию из 54 спутников Starlink нового поколения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SpaceX в Twitter.

Как пишет Space, ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первую партию спутников Gen2 в 11:34 по киевскому времени с космодрома в американском штате Флорида.

Новые спутники более мощные, чем предыдущее поколение Starlink, которое сегодня работает на орбите.

"По нашей новой лицензии, мы теперь можем выводить спутники на новые орбиты, которые добавят еще больше пропускной способности сети. В конечном итоге это позволит нам добавить больше клиентов и обеспечить более быстрое обслуживание, особенно в районах, которые в настоящее время перегружены подпиской", - сказал Джесси Андерсон, менеджер по производству и инжинирингу SpaceX

Фото: SpaceX вывела на орбиту первую партию спутников Starlink нового поколения (twitter.com/SpaceX)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ближайшие месяцы в Украину будут отправлены еще более 10 тысяч терминалов Starlink.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX