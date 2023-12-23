SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту ще одну партію з 23 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу SpaceX.

Це був 19-й запуск першого ступеня Falcon 9, і компанія встановила новий показник багаторазового використання.

Як і планувалося, перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю в 19-й раз, приземлившись приблизно за 8,5 хвилин після запуску на безпілотний корабель, що знаходився в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Розгінний блок Falcon 9 тим часом продовжив доставку 23 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту. Космічні апарати мали бути виведені туди приблизно через 65,5 хвилин після старту.

Засновник і генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск хоче допомогти людству колонізувати Марс і здійснити безліч інших амбітних дослідницьких подвигів. Можливість багаторазового використання ракет є ключовою частиною цього бачення, допомагаючи знизити вартість космічних польотів і збільшити їхню періодичність.

Тому рекорди SpaceX з повторного використання недовговічні. Попередня позначка - 18 польотів для ракети-носія Falcon 9 - була встановлена тільки минулого місяця.

Наразі SpaceX здійснила понад 90 орбітальних польотів у 2023 році. Більшість із них було присвячено створенню мегаконстеляції широкосмугового зв'язку Starlink, яка наразі складається з майже 5200 супутників, що діють.

Starlink використовують українські військові

Нещодавно CNN опублікував уривок книги про Ілона Маску, в якому йшлося про зрив української атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблям Росії, який намагався завдати Україні за допомогою безпілотників.

Як уточнюється у книзі, він побоювався, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої дії.

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink деякий час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що цього прямо причетний Ілон Маск.

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