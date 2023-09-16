SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Зазначається, що цього разу компанія запустила партію із 22 інтернет-супутника.

Ракета-носій Falcon 9 була запущена з космодрому, який розташований у Флориді Сполучених Штатів Америки.

Через 8 хвилин з початку операції перший ступінь повернувся на Землю, приземлившись на безпілотному кораблі Just Read the Instructions в Атлантичному океані.

Близько через годину компанія підтвердила виведення на орбіту 22-х супутників.

Що таке Starlink?

Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.