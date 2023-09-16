SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink: відео запуску ракети

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск супутників Starlink на орбіту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.
Зазначається, що цього разу компанія запустила партію із 22 інтернет-супутника.
Ракета-носій Falcon 9 була запущена з космодрому, який розташований у Флориді Сполучених Штатів Америки.
Через 8 хвилин з початку операції перший ступінь повернувся на Землю, приземлившись на безпілотному кораблі Just Read the Instructions в Атлантичному океані.
Близько через годину компанія підтвердила виведення на орбіту 22-х супутників.
Що таке Starlink?
Starlink є інноваційною платформою супутникового інтернету, проєкт якої розпочали ще у 2015 році. Перші прототипи були запущені на орбіту у 2018. Завдяки системі користувачі мають можливість отримати доступ до високошвидкісного Інтернету практично в будь-якому куточку планети.
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