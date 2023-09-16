SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink: видео запуска ракеты

Отмечается, что в этот раз компания запустила партию из 22 интернет-спутников.

Falcon 9 счетов 22 @Starlink satellites орбіти від Florida, completing SpaceX's 65th launch of the year pic.twitter.com/tv0PcfeV0s — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома, расположенного во Флориде Соединенных Штатов Америки.

Через 8 минут с начала операции первая ступень вернулась на Землю, приземлившись на беспилотном корабле Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage has landed on Just Read the Instructions droneship stationed in the Atlantic Ocean pic.twitter.com/7fr7n7R62W — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2023

Около часа спустя компания подтвердила вывод на орбиту 22-х спутников.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.