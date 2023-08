SpaceX вивела на орбіту додаткову партію супутників: відео запуску ракети

Повне відео операції

Запуск Falcon 9 із 22 супутниками Starlink відбувся о 06:36 за київським часом із космодрому у штаті Флорида. Вже через 65 хвилин усі апарти були розгорнуті на запланованій орбіті.

Момент запуску ракети

Близько через 10 хвилин з моменту запуску перший ступінь ракети успішно приземлився на дрон-корабель A Shortfall of Gravitas.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/yTu2Riu0Ux