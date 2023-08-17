SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников: видео запуска ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Watch Falcon 9 launch 22 @Starlink satellites to orbit https://t.co/I65MsUKFyY — SpaceX (@SpaceX) August 17, 2023

Полное видео операции

Запуск Falcon 9 с 22 спутниками Starlink состоялся в 06:36 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида. Уже через 65 минут все апарты были развернуты на запланированной орбите.

Момент запуска ракеты

Около 10 минут с момента запуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на дрон-корабль A Shortfall of Gravitas.

Falcon 9's first stage has landed on the Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/yTu2Riu0Ux — SpaceX (@SpaceX) August 17, 2023

Момент приземления первой ступени

Что такое Starlink?

Starlink представляет собой инновационную платформу спутникового интернета. Проект был начат еще в 2015 году, а первые прототипы были успешно запущены на орбиту в 2018 году.

Благодаря системе Starlink, пользователи получают доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты. Проект со своей стороны продолжает развиваться, а компания выводит на орбиту все большее количество спутников.