SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников: видео запуска ракеты

Полное видео операции

Запуск Falcon 9 с 22 спутниками Starlink состоялся в 06:36 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида. Уже через 65 минут все апарты были развернуты на запланированной орбите.

Момент запуска ракеты

Около 10 минут с момента запуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на дрон-корабль A Shortfall of Gravitas.

Falcon 9's first stage has landed on the Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/yTu2Riu0Ux — SpaceX (@SpaceX) August 17, 2023