ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников: видео запуска ракеты

Новина українською →
Четверг 17 августа 2023 17:07
SpaceX вывела на орбиту дополнительную партию спутников: видео запуска ракеты Фото: (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией из 22 миниспутников Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Полное видео операции

Запуск Falcon 9 с 22 спутниками Starlink состоялся в 06:36 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида. Уже через 65 минут все апарты были развернуты на запланированной орбите.

Момент запуска ракеты

Около 10 минут с момента запуска первая ступень ракеты успешно приземлилась на дрон-корабль A Shortfall of Gravitas.

Момент приземления первой ступени

Что такое Starlink?

Starlink представляет собой инновационную платформу спутникового интернета. Проект был начат еще в 2015 году, а первые прототипы были успешно запущены на орбиту в 2018 году.

Благодаря системе Starlink, пользователи получают доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты. Проект со своей стороны продолжает развиваться, а компания выводит на орбиту все большее количество спутников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX
NEWS
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины