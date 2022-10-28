SpaceX вивела на орбіту чергову групу супутників Starlink

Американська компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, запустила чергову групу супутників Starlink у космос. У рамках нового запуску вдалося вивести на орбіту 53 апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що загалом компанія SpaceX запустила в космос понад 3500 супутників. Лише у 2022 році SpaceX виконала 49 орбітальних місій.

Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You через дев'ять хвилин після запуску. Усі 53 супутники вивели на орбіту через 15,5 хвилин.

Запуск ракети-носія Falcon 9 стався з космодрому в Каліфорнії о 4:14 за місцевим часом.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що вважають законною ціллю американські комерційні супутники, задіяні на території України.

У відповідь у президента США Джо Байдена заявили, що Америка відповість у випадку, якщо РФ знищить хоча б один американський комерційний супутник.

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