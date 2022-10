SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома в Калифорнии в 4:14 по местному времени.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You менее чем через девять минут после запуска. Все 53 спутника были выведены на орбиту через 15,5 минут.

Отмечается, что всего компания SpaceX запустила в космос более 3500 спутников. Только в 2022 году SpaceX выполнила 49 орбитальных миссий.