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SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

Фото: SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink (twitter.com/elonmusk)
Автор: Руслан Гаращенко

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома в Калифорнии в 4:14 по местному времени.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You менее чем через девять минут после запуска. Все 53 спутника были выведены на орбиту через 15,5 минут.

Отмечается, что всего компания SpaceX запустила в космос более 3500 спутников. Только в 2022 году SpaceX выполнила 49 орбитальных миссий.

Напомним, ранее в России заявили, что считают законной целью американские коммерческие спутники, задействованные на территории Украины.

В ответ у президента США Джо Байдена заявили, что Америка ответит в случае, если РФ уничтожит хотя бы один американский коммерческий спутник.

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