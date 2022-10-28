SpaceX вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink

Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что всего компания SpaceX запустила в космос более 3500 спутников. Только в 2022 году SpaceX выполнила 49 орбитальных миссий.

Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You менее чем через девять минут после запуска. Все 53 спутника были выведены на орбиту через 15,5 минут.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома в Калифорнии в 4:14 по местному времени.

Напомним, ранее в России заявили, что считают законной целью американские коммерческие спутники, задействованные на территории Украины.

В ответ у президента США Джо Байдена заявили, что Америка ответит в случае, если РФ уничтожит хотя бы один американский коммерческий спутник.

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