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SpaceX вивела на орбіту більше 50 супутників Starlink: відео запуску ракети

Фото: SpaceX вивела на орбіту більше 50 супутників Starlink (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила ще один успішний запуск супутників Starlink у космос. Цього ж разу на орбіту вдалось вивести 52 апарати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся з космодрому в Каліфорнії о 2:10 за київським часом.

Вже через 62 хвилини усі супутники розгорнуті на запланованій орбіті.

"Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You", - пише пресслужба SpaceX.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink у космос.

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