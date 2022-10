SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink: видео запуска ракеты

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома в Калифорнии в 2:10 по киевскому времени.

Уже через 62 минут все спутники были развернуты на запланированной орбите.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You", - пишет пресс-служба SpaceX.