SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink: видео запуска ракеты

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила еще один успешный запуск спутников Starlink в космос. На этот раз на орбиту удалось вывести 52 аппарата.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома в Калифорнии в 2:10 по киевскому времени.
Уже через 62 минут все спутники были развернуты на запланированной орбите.
"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You", - пишет пресс-служба SpaceX.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX осуществила очередной успешный запуск спутников Starlink в космос.
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