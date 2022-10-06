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SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту более 50 спутников Starlink (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила еще один успешный запуск спутников Starlink в космос. На этот раз на орбиту удалось вывести 52 аппарата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома в Калифорнии в 2:10 по киевскому времени.

Уже через 62 минут все спутники были развернуты на запланированной орбите.

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Of Course I Still Love You", - пишет пресс-служба SpaceX.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX осуществила очередной успешный запуск спутников Starlink в космос.

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