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SpaceX вивела на орбіту 40 супутників компанії-конкурента: відео запуску ракети

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П'ятниця 09 грудня 2022 14:57
SpaceX вивела на орбіту 40 супутників компанії-конкурента: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту 40 супутників компанії-конкурента (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія SpaceX вивела на орбіту 40 супутників OneWeb, які є конкурентами для мережі Starlink.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Ракета Falcon 9 стартувала з космічного центру імені Кеннеді NASA у Флориді.

Компанія OneWeb планує побудувати мережу з 648 супутників на низькій навколоземній орбіті, яка певною мірою конкуруватиме з мережею Ілона Маска. Водночас вже було виведено 460 апаратів.

Також зазначається, що OneWeb та SpaceX уклали контракт після того, як плани компанії розвалились через вторгнення Росії на територію України, оскільки більшість супутників були виведені на орбіту завдяки російським ракетам "Союз", які експлуатує французька компанія Arianespace.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно гвинтокрил Ingenuity встановив рекорд щодо висоти під час останнього польоту над Червоною планетою.

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