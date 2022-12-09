ua ru
Пт, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

SpaceX вывела на орбиту 40 спутников компании-конкурента: видео запуска ракеты

Новина українською →
Пятница 09 декабря 2022 14:57
SpaceX вывела на орбиту 40 спутников компании-конкурента: видео запуска ракеты Фото: SpaceX вывела на орбиту 40 спутников компании-конкурента (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb, являющихся конкурентами для сети Starlink.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Ракета Falcon 9 стартовала с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

Компания OneWeb планирует построить сеть из 648 спутников на низкой околоземной орбите, которая в определенной степени будет конкурировать с сетью Илона Маска. В то же время уже было выведено 460 аппаратов.

Также отмечается, что OneWeb и SpaceX заключили контракт после того, как планы компании развалились из-за вторжения России на территорию Украины, поскольку большинство спутников были выведены на орбиту благодаря российским ракетам "Союз", эксплуатируемым французской компанией Arianespace.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно вертолет Ingenuity установил рекорд по высоте во время последнего полета над Красной планетой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceX
NEWS
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
Украинские защитники за сутки уничтожили еще 300 оккупантов: обновленные потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители