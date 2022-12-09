SpaceX вывела на орбиту 40 спутников компании-конкурента: видео запуска ракеты
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 40 спутников OneWeb, являющихся конкурентами для сети Starlink.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.
Ракета Falcon 9 стартовала с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.
Компания OneWeb планирует построить сеть из 648 спутников на низкой околоземной орбите, которая в определенной степени будет конкурировать с сетью Илона Маска. В то же время уже было выведено 460 аппаратов.
Также отмечается, что OneWeb и SpaceX заключили контракт после того, как планы компании развалились из-за вторжения России на территорию Украины, поскольку большинство спутников были выведены на орбиту благодаря российским ракетам "Союз", эксплуатируемым французской компанией Arianespace.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно вертолет Ingenuity установил рекорд по высоте во время последнего полета над Красной планетой.
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