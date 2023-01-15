SpaceX виведе на орбіту військові супутники із секретною місією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com .

Як свідчить видання, запуск потужної ракети-носія з секретними військовими супутниками на борту має здійснюватися з космічного центру Кеннеді у Флориді. Трансляція у прямому ефірі проходитиме на сайті Space.com.

Falcon Heavy at dusk. Weather forecast is >90% favorable for liftoff tomorrow https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/xRxeTJSwQG — SpaceX (@SpaceX) January 14, 2023

Основним корисним навантаженням є військовий супутник зв'язку під назвою Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2, який Falcon Heavy відправить на геостаціонарну орбіту приблизно 22200 миль (35700 км) над Землею. Разом з ним стартує космічний корабель, який називається Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A, адаптер корисного навантаження, який може вмістити до шести невеликих супутників. Серед них два оперативні прототипи для покращеної ситуаційної обізнаності та оперативний прототип шифрування крипто/інтерфейс, що забезпечує можливість безпечного зв'язку "космос-земля", як заявили представники Космічних сил.

Видання нагадує, що цей запуск місії USSF-67 стане п'ятим для Falcon Heavy, яка здійснила перший політ у лютому 2018 року, коли в космос була відправлена Tesla Roadster власника SpaceX Ілона Маска з одягненим у скафандр манекеном на ім'я Starman на сидінні водія. Востаннє Falcon Heavy виконувала політ у космос у листопаді 2022 року з місією USSF-44 для Космічних сил США, яка, як і USSF-67, була секретною.

Місія USSF-67 стала однією зі справ напруженого тижня для SpaceX. Компанія також планує запустити свій черговий, 51-й, інтернет-супутник Starlink на низьку навколоземну орбіту Falcon 9.