SpaceX виведе на орбіту військові супутники із секретною місією

Як свідчить видання, запуск потужної ракети-носія з секретними військовими супутниками на борту має здійснюватися з космічного центру Кеннеді у Флориді. Трансляція у прямому ефірі проходитиме на сайті Space.com.

Falcon Heavy at dusk. Weather forecast is >90% favorable for liftoff tomorrow https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/xRxeTJSwQG