SpaceX виведе на орбіту військові супутники із секретною місією
Американська космічна компанія SpaceX планує 16 січня (по Києву) запустити в космос ракету-носій Falcon Heavy із секретними військовими супутниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.
Як свідчить видання, запуск потужної ракети-носія з секретними військовими супутниками на борту має здійснюватися з космічного центру Кеннеді у Флориді. Трансляція у прямому ефірі проходитиме на сайті Space.com.
Falcon Heavy at dusk. Weather forecast is >90% favorable for liftoff tomorrow https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/xRxeTJSwQG— SpaceX (@SpaceX) January 14, 2023
Основним корисним навантаженням є військовий супутник зв'язку під назвою Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2, який Falcon Heavy відправить на геостаціонарну орбіту приблизно 22200 миль (35700 км) над Землею. Разом з ним стартує космічний корабель, який називається Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A, адаптер корисного навантаження, який може вмістити до шести невеликих супутників. Серед них два оперативні прототипи для покращеної ситуаційної обізнаності та оперативний прототип шифрування крипто/інтерфейс, що забезпечує можливість безпечного зв'язку "космос-земля", як заявили представники Космічних сил.
Видання нагадує, що цей запуск місії USSF-67 стане п'ятим для Falcon Heavy, яка здійснила перший політ у лютому 2018 року, коли в космос була відправлена Tesla Roadster власника SpaceX Ілона Маска з одягненим у скафандр манекеном на ім'я Starman на сидінні водія. Востаннє Falcon Heavy виконувала політ у космос у листопаді 2022 року з місією USSF-44 для Космічних сил США, яка, як і USSF-67, була секретною.
Місія USSF-67 стала однією зі справ напруженого тижня для SpaceX. Компанія також планує запустити свій черговий, 51-й, інтернет-супутник Starlink на низьку навколоземну орбіту Falcon 9.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що SpaceX готується до першого в історії орбітального випробувального польоту програми Starship, який може стартувати вже наступного місяця.
Нагадаємо, під час презентації Starship Ілон Маск показав, як відбуватиметься колонізація Марса.
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