SpaceX выведет на орбиту военные спутники с секретной миссией

Как свидетельствует издание, запуск мощной ракеты-носителя с секретными военными спутниками на борту должен производиться из космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция в прямом эфире будет проходить на сайте Space.com.

Falcon Heavy at dusk. Weather forecast is >90% favorable for liftoff tomorrow https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/xRxeTJSwQG