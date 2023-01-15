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SpaceX выведет на орбиту военные спутники с секретной миссией

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США, Воскресенье 15 января 2023 17:23
SpaceX выведет на орбиту военные спутники с секретной миссией Фото: ракета-носитель Falcon Heavy выведет на орбиту военные секретные спутники (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Американская космическая компания SpaceX планирует 16 января (по Киеву) запустить в космос ракету-носитель Falcon Heavy с секретными военными спутниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Как свидетельствует издание, запуск мощной ракеты-носителя с секретными военными спутниками на борту должен производиться из космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция в прямом эфире будет проходить на сайте Space.com.

Основной полезной нагрузкой является военный спутник связи под названием Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2, который Falcon Heavy отправит на геостационарную орбиту примерно 22 200 миль (35 700 км) над Землей. Вместе с ним стартует космический корабль, называемый Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A, адаптер полезной нагрузки, который может вместить до шести небольших спутников. Среди них два оперативных прототипа для улучшенной ситуационной осведомленности и оперативный прототип шифрования крипто/интерфейс, обеспечивающий возможность безопасной связи "космос-земля", как заявили представители Космических сил.

Издание напоминает, что этот запуск миссии USSF-67 станет пятым для Falcon Heavy, совершившей первый полет в феврале 2018 года, когда в космос была отправлена Tesla Roadster владельца SpaceX Илона Маска с одетым в скафандр манекеном по имени Starman на водительском сиденье. Последний раз Falcon Heavy выполняла полет в космос в ноябре 2022 года с миссией USSF-44 для Космических сил США, которая, как и USSF-67, была секретной.

Миссия USSF-67 стала одним из дел напряженной недели для SpaceX. Компания также планирует запустить свой очередной, 51-й, интернет-спутник Starlink на низкую околоземную орбиту Falcon 9.

Недавно РБК-Украина сообщало, что SpaceX готовится к первому в истории орбитальному испытательному полету программы Starship, который может стартовать уже в следующем месяце.

Напомним, во время презентации Starship Илон Маск показал, как будет происходить колонизация Марса.

Кроме того, мы писали, что украинский спутник EOS SAT 1 первого в мире агроориентированного созвездия EOSDA вышел на связь - передал телеметрию и данные о состоянии систем.

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