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SpaceX успешно вывела на орбиту новый спутник SXM-7

США, Воскресенье 13 декабря 2020 23:50
SpaceX успешно вывела на орбиту новый спутник SXM-7
Фото: SXM-7 Mission (скриншот)
Автор: Даша Харченко

Компания SpaceX Илона Маска успешно вывела на околоземную орбиту спутник SXM-7. Он принадлежит корпорации спутникового онлайн-вещания в Северной Америке Sirius XM Holdings.

Об этом компания SpaceX сообщила в Twitter.

Ракета Falcon 9 со спутником на борту осуществила старт в 12:30 по времени Восточного побережья США (19:30 по Киеву) со стартового комплекса на мысе Канаверал, во Флориде.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через 8,5 минут после старта сделала управляемую посадку на платформу "Just Read Тһе Instructions" в Атлантике в 643 км от космодрома.

Ранее сообщалось, что девятый прототип многоразового межпланетного корабля компании Илона Маска Spacex Starship наклонился в ангаре. В понедельник, 14 декабря, его планировали установить на стартовую площадку, где накануне разбился предыдущий прототип.

10 декабря SpaceX запустила в небо прототип космического корабля Starship SN8 для испытательного полета на высоту 12,5 километров, но ему не удалось успешно завершить миссию. Прототип набрал высоту 12,5 километров и вернулся на землю через 6 минут 42 секунды после старта.

Ранее SpaceX дважды на этой неделе пыталась запустить тестовый полет, но обе первые попытки были остановлены.

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