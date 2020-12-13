SpaceX успішно вивела на орбіту новий супутник SXM-7

Фото: SXM-7 Mission (скріншот)

Компанія SpaceX Ілона Маска успішно вивела на навколоземну орбіту супутник SXM-7. Він належить корпорації супутникового онлайн-мовлення в Північній Америці Sirius XM Holdings.

Про це компанія SpaceX повідомила в Twitter.

Ракета Falcon 9 із супутником на борту здійснила старт о 12:30 за часом Східного узбережжя США (19:30 за Києвом) зі стартового комплексу на мисі Канаверал, у Флориді.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 через 8,5 хвилин після старту зробила керовану посадку на платформу "Just Read Тhe Instructions" в Атлантиці в 643 км від космодрому.

Раніше повідомлялось, що дев'ятий прототип міжпланетного багаторазового корабля компанії Ілона Маска Spacex Starship нахилився в ангарі. У понеділок, 14 грудня, його планували встановити на стартовий майданчик, де напередодні розбився попередній прототип.

10 грудня SpaceX запустила в небо прототип космічного корабля Starship SN8 для випробувального польоту на висоту 12,5 кілометрів, але йому не вдалося успішно завершити місію. Прототип набрав висоту 12,5 кілометрів і повернувся на землю за 6 хвилин 42 секунди після старту.

Раніше SpaceX двічі цього тижні намагалася запустити тестовий політ, але обидві перші спроби були зупинені.